39 летняя бабушка не уберегла 3-летнюю внучку от трагедии и тяжелейшей травмы

Привязанная овчарка порвала ребенку лицо - трехлетняя девочка была госпитализирована в больницу Харькова. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.
О происшествии в Дергачевский отдела полиции сообщила 39-летняя бабушка девочки. Она рассказала, что по месту жительства её родственницы внучку покусала собака.
Животное принадлежит 44-летней двоюродной бабушке пострадавшей.
Полицейские предварительно установили, что 17-летняя мать и 39-летняя бабушка девочки оставили ребенка у родственницы, чтобы заняться хозяйством. Девочка находилась в доме с женщиной, и когда сиделка отвлеклась в домашних делах, выбежала во двор и подошла к привязанной овчарки. Двоюродная бабушка побежала вслед за ребенком, чтобы не допустить беды, но животное уже успела покусать девочку.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Инспектором сектора ювенальной превенции Дергачевского отдела полиции решается вопрос о сложении в отношении матери потерпевшей административного протокола по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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