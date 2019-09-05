Мужчина ворвался в дом и изнасиловал женщину (ФОТО)

Под Харьковом копы оперативно поймали преступника.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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