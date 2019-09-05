05.09.2019 18:23

Мужчина ворвался в дом и изнасиловал женщину (ФОТО)

Под Харьковом копы оперативно поймали преступника.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции 3 сентября около 21:00 в полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы города Изюма.

Женщина рассказала, что неизвестный мужчина ворвался в дом через незапертую входную дверь, схватил ее за горло и изнасиловал, после чего скрылся.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования отдела полиции. За несколько часов полицейские разоблачили в совершении преступления 62-летнего жителя города Изюма.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.