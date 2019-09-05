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05.09.2019  18:23   

Мужчина ворвался в дом и изнасиловал женщину (ФОТО)

Под Харьковом копы оперативно поймали преступника.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции 3 сентября около 21:00 в полицию поступило сообщение от 41-летней жительницы города Изюма. 
 
Женщина рассказала, что неизвестный мужчина ворвался в дом через незапертую входную дверь, схватил ее за горло и изнасиловал, после чего скрылся.
 
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования отдела полиции. За несколько часов полицейские разоблачили в совершении преступления 62-летнего жителя города Изюма.
 
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
 
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, ворвался в дом, харьков, изюм
 
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