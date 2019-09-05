05.09.2019 18:49

Ножом в живот: женщина чуть не зарезала любовника (ФОТО)

Чуть не умерший мужчина пытался выгородить покушавшуюся на него пассию.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 сентября в Первомайский отдел поступило сообщение о доставке в районную больницу в тяжелом состоянии 32-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде проникающего ранения брюшной полости.

На месте происшествия полицейские опросили работников больницы, которые объяснили, что пациент якобы упал на арматуру и повредил живот. Так им рассказал сам пострадавший.

Однако в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что телесные повреждения мужчине нанесла его 49-летняя сожительница.

Во время проведения следственных действий она предоставила правдивые показания и рассказала, что около 16:30 по месту жительства между ней и потерпевшим возникла ссора.

В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот.

После этого сожительница вызвала медиков и к их приезду оказывала первую домедицинскую помощь, пытаясь остановить кровотечение.

Мужчина был прооперирован и переведен в отделение интенсивной терапии.

Вещественные доказательства изъяты.

Следоваителем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителя и избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.