Главная Новости Криминал и происшествия Ножом в живот: женщина чуть не зарезала любовника (ФОТО)
05.09.2019  18:49   

Ножом в живот: женщина чуть не зарезала любовника (ФОТО)

Чуть не умерший мужчина пытался выгородить покушавшуюся на него пассию.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 сентября в Первомайский отдел поступило сообщение о доставке в районную больницу в тяжелом состоянии 32-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде проникающего ранения брюшной полости.
 
На месте происшествия полицейские опросили работников больницы, которые объяснили, что пациент якобы упал на арматуру и повредил живот. Так им рассказал сам пострадавший.
 
Однако в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что телесные повреждения мужчине нанесла его 49-летняя сожительница.
 
Во время проведения следственных действий она предоставила правдивые показания и рассказала, что около 16:30 по месту жительства между ней и потерпевшим возникла ссора.
 
В ходе выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот.
 
После этого сожительница вызвала медиков и к их приезду оказывала первую домедицинскую помощь, пытаясь остановить кровотечение.
 
Мужчина был прооперирован и переведен в отделение интенсивной терапии.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
Следоваителем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
 
Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении правонарушителя и избрании меры пресечения.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, удар ножом, харьков, первомайск
 
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