Главная Новости Криминал и происшествия Месть под покровом ночи: парень чудом не убил спавшую женщину из-за 30 гривен
05.09.2019  19:59   

Месть под покровом ночи: парень чудом не убил спавшую женщину из-за 30 гривен

Несовершеннолетний преступник чуть на стал убийцей из-за грошей.


facebook.com
Дергачевская местная прокуратура направила в Харьковский районный суд обвинительный акт в отношении 17-летнего местного жителя.
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, юноше инкриминируется покушение на убийство из корыстных побуждений и разбой (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).
 
Событие произошли в конце апреля 2019 года в одном из сел Валковского района.
 
17-летний парень ночью через окно пробрался в дом соседки.
 
Женщина в это время уже спала и не слышала незваного визитера.
 
Несовершеннолетний преступник несколько раз ударил жертву обухом топора по голове, потом нашел ее кошелек, однако обнаружил в нем лишь 30 гривен.
 
Юноша забрал деньги и пытался найти еще какие-то ценности, однако в это время пришла в себя хозяйка дома.
 
Женщина начала громко кричать, поэтому молодой сосед набросился на нее с кулаками и бил, пока потерпевшая не потеряла сознание.
 
Считая, что расправился с соседкой, преступник скрылся с места происшествия.
 
Несмотря на тяжелые травмы, 37-летняя женщина выжила. Преступника же задержали по «горячим следам». Юноша объяснил, что таким образом якобы хотел отомстить соседке, которая накануне не заняла денег его семье.
 
Сейчас по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  месть, убийство, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Криминал и происшествия Месть ревнивой рецидивистки: мужчина чуть не оказался в тюрьме за кражу, которой он не совершал 05.09 Криминал и происшествия Месть 21-го века: на моря - в угнанном авто ненавистного экс-начальника (ФОТО) 25.06 Криминал и происшествия Резонансное убийство на Салтовке: двое убитых, раненый ребенок, подозреваемый задержан
 
 

Видео

Харківський «Металіст 1925» здобув вольову перемогу на Полтавщині. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 