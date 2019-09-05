05.09.2019 19:59

Месть под покровом ночи: парень чудом не убил спавшую женщину из-за 30 гривен

Несовершеннолетний преступник чуть на стал убийцей из-за грошей.



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Дергачевская местная прокуратура направила в Харьковский районный суд обвинительный акт в отношении 17-летнего местного жителя.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Юрий Ковалев, юноше инкриминируется покушение на убийство из корыстных побуждений и разбой (ч. 2 ст. 15 п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Событие произошли в конце апреля 2019 года в одном из сел Валковского района.

17-летний парень ночью через окно пробрался в дом соседки.

Женщина в это время уже спала и не слышала незваного визитера.

Несовершеннолетний преступник несколько раз ударил жертву обухом топора по голове, потом нашел ее кошелек, однако обнаружил в нем лишь 30 гривен.

Юноша забрал деньги и пытался найти еще какие-то ценности, однако в это время пришла в себя хозяйка дома.

Женщина начала громко кричать, поэтому молодой сосед набросился на нее с кулаками и бил, пока потерпевшая не потеряла сознание.

Считая, что расправился с соседкой, преступник скрылся с места происшествия.

Несмотря на тяжелые травмы, 37-летняя женщина выжила. Преступника же задержали по «горячим следам». Юноша объяснил, что таким образом якобы хотел отомстить соседке, которая накануне не заняла денег его семье.

Сейчас по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.