Парочку с подозрительными свертками задержали на Салтовке (ФОТО)

Правоохранители обнаружили у прохожих 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое
Днем 5 сентября, во время патрулирования, на улице Академика Павлова в Киевском районе полицейские обратили внимание на мужчину и женщину. Те заметно нервничали, и их поведение вызвало подозрение у правоохранителей.
В результате проверки полицeйские обнаружили у граждан 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу была вызвана следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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