06.09.2019 08:28

Парочку с подозрительными свертками задержали на Салтовке (ФОТО)

Правоохранители обнаружили у прохожих 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое



// Патрульная полиция

Днем 5 сентября, во время патрулирования, на улице Академика Павлова в Киевском районе полицейские обратили внимание на мужчину и женщину. Те заметно нервничали, и их поведение вызвало подозрение у правоохранителей.



В результате проверки полицeйские обнаружили у граждан 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое.



Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу была вызвана следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.