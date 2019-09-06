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06.09.2019  08:28   

Парочку с подозрительными свертками задержали на Салтовке (ФОТО)

Правоохранители обнаружили у прохожих 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое


// Патрульная полиция

Днем 5 сентября, во время патрулирования, на улице Академика Павлова в Киевском районе полицейские обратили внимание на мужчину и женщину. Те заметно нервничали, и их поведение вызвало подозрение у правоохранителей.

В результате проверки полицeйские обнаружили у граждан 78 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу была вызвана следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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