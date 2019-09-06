Неудачливые грабители подорвали банкомат под Харьковом (ФОТО)

Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.
В ночь на 6 сентября в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри.
О происшествии в полицию около 4:20 сообщила продавщица магазина.
Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Кегичевского отделение полиции.
В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.
Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.
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