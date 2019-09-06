06.09.2019 10:04

Неудачливые грабители подорвали банкомат под Харьковом (ФОТО)

Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.



// Нацполиция

В ночь на 6 сентября в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри.

О происшествии в полицию около 4:20 сообщила продавщица магазина.

Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.



По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Кегичевского отделение полиции.



В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.



Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.