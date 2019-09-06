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06.09.2019  10:04   

Неудачливые грабители подорвали банкомат под Харьковом (ФОТО)

Завладеть деньгами злоумышленникам не удалось.


// Нацполиция

В ночь на 6 сентября в поселке Слобожанское Кегичевского района неизвестные разбили стекло на окне магазина и взорвали банкомат, расположенный внутри.

О происшествии в полицию около 4:20 сообщила продавщица магазина.

Деньгами злоумышленники не завладели и скрылись с места происшествия.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы Кегичевского отделение полиции.

В настоящее время на месте работают специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции и передвижная криминалистическая лаборатория.

Информация зарегистрирована в Кегичивском отделении полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, подорвали, харьков, полиция
 
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