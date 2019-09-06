Ночью через харьковскую границу в Украину пробирался россиянин

Пограничники Харьковского отряда задержали нарушителя границы.
Ночью, с помощью камер видеонаблюдения, пограничники дежурного подразделения увидели движение неизвестного лица из России в Украину.
В указанное место выдвинулся пограничный наряд, который вскоре задержал гражданина России, 1975 года рождения.
Он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения.
За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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