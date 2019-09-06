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06.09.2019  10:24   

Ночью через харьковскую границу в Украину пробирался россиянин

Пограничники Харьковского отряда задержали нарушителя границы.


// Госпогранслужба

Ночью, с помощью камер видеонаблюдения, пограничники дежурного подразделения увидели движение неизвестного лица из России в Украину.

В указанное место выдвинулся пограничный наряд, который вскоре задержал гражданина России, 1975 года рождения.

Он пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в районе населенного пункта Казачья Лопань.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения.

За попытку незаконного пересечения границы задержанному грозит административная ответственность. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  пограничники, нарушитель, границв, харьков
 
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