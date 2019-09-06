От удара молнии сгорел пустующий дом (ФОТО)

Пожар произошел в поселке Панютино Лозовского района.
Около половины седьмого вечера 5 сентября пожарным позвонили соседи, которые видели, как в крышу дома, в котором уже долгое время никто не жил, ударила молния.
К месту происшествия выехали 2 пожарно-спасательные подразделения ГСЧС из Лозовой и пожарный расчет ведомственной пожарной охраны Укрзалізниці.
Площадь пожара составила около 150 м.кв. Огнем были охвачены и внутренние помещения, и крыша. Спасатели сразу подали 2 пожарных ствола на тушение огня и околк восьми вечера локализовали его. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 21:34. Пострадавших нет.
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