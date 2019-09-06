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06.09.2019  11:07   

На Алексеевке Lexus спровоцировал ДТП

Авария произошла 5 сентября около пяти часов вечера на перекрестке ул. Ахсарова и пр. Победы.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, нарушив правила проезда перекрестка, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Lexus патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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