На Алексеевке Lexus спровоцировал ДТП

Авария произошла 5 сентября около пяти часов вечера на перекрестке ул. Ахсарова и пр. Победы.
По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, нарушив правила проезда перекрестка, допустил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Lexus патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: