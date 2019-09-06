На Алексеевке Lexus спровоцировал ДТП

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 6 сентября День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 сентября Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.