06.09.2019 11:25

В Плетневке задержали начиненную контрабандой легковушку (ФОТО)

На Харьковщине пограничники обнаружили скрытые от контроля товары.



// Госпогранслужба

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили партию товаров народного потребления, скрытую от погранично-таможенного контроля.



5 сентября в пункт пропуска «Плетеневка», на въезд в Украину прибыл автомобиль ВАЗ. 45-летняя водитель заметно нервничала при осмотре транспорта, поэтому правоохранители решили более тщательно его проверить.

В ходе дальнейшего осмотра, в конструктивных особенностях автомобиля, были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля 300 автоматических электрических предохранителей. Указанные приборы иностранка пыталась незаконно ввезти в Украину.



Сейчас товар передан сотрудникам ГФС. На правонарушительницу составлены административные материалы.