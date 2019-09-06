В Плетневке задержали начиненную контрабандой легковушку (ФОТО)

На Харьковщине пограничники обнаружили скрытые от контроля товары.
Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили партию товаров народного потребления, скрытую от погранично-таможенного контроля.
5 сентября в пункт пропуска «Плетеневка», на въезд в Украину прибыл автомобиль ВАЗ. 45-летняя водитель заметно нервничала при осмотре транспорта, поэтому правоохранители решили более тщательно его проверить.
В ходе дальнейшего осмотра, в конструктивных особенностях автомобиля, были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля 300 автоматических электрических предохранителей. Указанные приборы иностранка пыталась незаконно ввезти в Украину.
Сейчас товар передан сотрудникам ГФС. На правонарушительницу составлены административные материалы.
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: