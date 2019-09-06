Главная Новости Криминал и происшествия В Плетневке задержали начиненную контрабандой легковушку (ФОТО)
06.09.2019  11:25   

В Плетневке задержали начиненную контрабандой легковушку (ФОТО)

На Харьковщине пограничники обнаружили скрытые от контроля товары.


// Госпогранслужба

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками ГФС обнаружили партию товаров народного потребления, скрытую от погранично-таможенного контроля.

5 сентября в пункт пропуска «Плетеневка», на въезд в Украину прибыл автомобиль ВАЗ. 45-летняя водитель заметно нервничала при осмотре транспорта, поэтому правоохранители решили более тщательно его проверить.

В ходе дальнейшего осмотра, в конструктивных особенностях автомобиля, были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля 300 автоматических электрических предохранителей. Указанные приборы иностранка пыталась незаконно ввезти в Украину.

Сейчас товар передан сотрудникам ГФС. На правонарушительницу составлены административные материалы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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