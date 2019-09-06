06.09.2019 11:57

В Харькове из-за непогоды упало 13 деревьев

Девять деревьев упали вчера, 5 сентября, из-за сильного ветра на объектах зеленого хозяйства и четыре – на придомовых территориях.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, четыре дерева упали в Шевченковском районе (на улицах Данилевского, Ахсарова, Деревянко, Отакара Яроша), по одному дереву - в Слободском районе (бульвар Слинько), Немышлянском (пр. Льва Ландау), Индустриальном (в районе Окружной дороги) и два дерева - в Новобаварском районе (ул. Конева). Кроме того, упало 20 больших веток и множество мелких.

В департаменте отметили, что сразу после случившегося бригады СКП «Харьковзеленстрой» выехали по адресам и начали распиливать деревья для вывоза. Работы по уборке практически завершены.

На придомовых территориях упало четыре дерева и семь веток. Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, работы ведутся на ул. Деревянко, 40, Балакирева, 50, Ахсарова, 15. На пр. Тракторостроителей, 108 дерево уже убрали.