Пожарные потушили деревянную хозяйственную постройку и спасли соседский дом (ФОТО)

Пожар произошел в половине третьего ночи 6 сентября в селе Огульцы на Валковщине.
Там загорелась деревянная хозяйственная постройка с дровами и хламом.
Когда пожарные прибыли на вызов, огонь уже распространился по всей площади сарая в 30 кв.м. Зарево было видно издалека.
Почти вплотную располагался соседский жилой дом. Чтобы его спасти, бойцы ДСНС немедленно приняли меры по защите его горючих конструкций и подали стволы на тушение самого пожара.
В 3:12 пожарные локализовать пожар и отвели угрозу дальнейшего ее распространения. В 5:30 они окончательно ликвидировали все очаги горения. Пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: