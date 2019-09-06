06.09.2019 15:03

Пожарные потушили деревянную хозяйственную постройку и спасли соседский дом (ФОТО)

Пожар произошел в половине третьего ночи 6 сентября в селе Огульцы на Валковщине.



// ГСЧС

Там загорелась деревянная хозяйственная постройка с дровами и хламом.

Когда пожарные прибыли на вызов, огонь уже распространился по всей площади сарая в 30 кв.м. Зарево было видно издалека.

Почти вплотную располагался соседский жилой дом. Чтобы его спасти, бойцы ДСНС немедленно приняли меры по защите его горючих конструкций и подали стволы на тушение самого пожара.



В 3:12 пожарные локализовать пожар и отвели угрозу дальнейшего ее распространения. В 5:30 они окончательно ликвидировали все очаги горения. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара устанавливается.