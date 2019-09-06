06.09.2019 15:31

Наказание нашло обманщика, сбежавшего с места ДТП и заявившего, что его машину угнали

За лжесвидетельство мужчина получил два года ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.



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Авария произошла в апреле этого года на трассе Харьков-Волчанск. Находясь за рулем Daewoo, водитель превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.



Не поинтересовавшись состоянием пострадавшего, правонарушитель скрылся с места аварии. После этого мужчина бросил машину, а сам на попутках добрался до Харкова.



Далее, желая избежать ответственности за содеянное, нарушитель обратился в полицию и заявил об угоне автомобиля. Свои показания он построил так, чтобы было понятно, что машина исчезла до аварии.



По его заявлению в Единый реестр досудебных расследований были внесены данные по ст. 289 УК Украины. Однако в ходе досудебного следствия быстро выяснилось, что осужденный сообщил полицейским ложную информацию.



Кроме того, правоохранители установили его причастность к ДТП. За нарушение правил дорожного движения человека привлекли к административной ответственности (ст. 122-4 и ст. 124 КУоАП) и назначили штраф в размере около 500 грн.



Однако за попытку избежать ответственности и введение в заблуждение органа досудебного следствия мужчина отвечал уже по Уголовному кодексу.



Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова 51-летнего харьковчанина признали виновным в ложном сообщении о преступлении, а также в ложных показаниях органа досудебного расследования (ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 384 УК Украины) и приговорили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год.



Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.