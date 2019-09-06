Как харьковчане машину с дороги рейсового автобуса убирали (ФОТО, ВИДЕО)

Водила оставил свой Volkswagen на пути автобуса.
Социальные сети сообщают о том, что на станции у Конного рынка харьковчанам самим пришлось поднатужиться, чтбы оттащить с пути рейсового автобуса оставленную машину.
День романтики – внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство.
Ночью по городу и местами по области кратковременный дождь, гроза. Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Днем без существенных осадков.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
влажн.:
давл.:
ветер: