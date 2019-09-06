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06.09.2019  13:23   

Как харьковчане машину с дороги рейсового автобуса убирали (ФОТО, ВИДЕО)

Водила оставил свой Volkswagen на пути автобуса.


//t.me/hueviykharkov

Социальные сети сообщают о том, что на станции у Конного рынка харьковчанам самим пришлось поднатужиться, чтбы оттащить с пути рейсового автобуса оставленную машину.

 

Тэги:  оттащили машину, мешает проехать, харьков
 
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