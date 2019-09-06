06.09.2019 13:50

Ночное ограбление: подростки-разбойники напали на мужчину (ФОТО)

Под Харьковом копы разоблачили двух несовершеннолетних грабителей.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 сентября около 4:30 в полицию обратился 36-летний житель Дергачей. Пострадавший рассказал, что на улице на него напали двое неизвестных парней, избили и забрали банковские карты и мобильный телефон.

Злоумышленниками оказались 15-летний житель поселка Солоницевка Дергачевского района, ранее судимый за аналогичное преступление и 16-летний житель поселка Слатино.

Оперативники уголовного розыска во взаимодействии с сотрудниками Управления патрульной полиции задержали одного из правонарушителей и изъяли у него вещественные доказательства.

Он отдыхал в кафе в центре Харькова на средства, снятые с банковской карточки заявителя.

Парень задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Его подельник находился по месту жительства, пока он обязан явкой в ​​отдел полиции для проведения следственных действий.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 лет.