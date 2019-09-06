06.09.2019 15:01

Внимание, розыск: трое братьев сбежали из больницы (ФОТО)

Парни могут попрошайничать в районе станций метро «Студенческая» и «Героев Труда».



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Немышлянским отделом полиции устанавливается местонахождение трех несовершеннолетних:

Маренич Максима Игоревича, 2004 года рождения.

Его рост 166 см, волосы короткие, коричневого цвета, среднего телосложения, глаза серые, речь не четкая.

На момент исчезновения был одет в белую футболку, джинсовые шорты, обут в кроссовки.



Маренич Руслана Игоревича, 2010 года рождения.

Рост 136 см, волосы короткие светло-русые, среднего телосложения, глаза серо-голубые, на нижней губе проявления герпеса. На момент исчезновения был одет в синюю футболку, светло-голубые шорты, кроссовки.



Маренич Богдана Игоревича, 2013 года рождения.

Рост 112 см, волосы короткие светло-русые, среднего телосложения, глаза серо-голубые. На момент исчезновения был одет в розовую футболку, светлые шорты, кроссовки.



6 сентяьря ребята самовольно покинули помещение Харьковской городской многопрофильной больницы №8.



Могут попрошайничать в районе Салтовского жилого массива, станции метро «Студенческая», ТРЦ Караван, ТРЦ Дафи, ТРЦ Украина.



«Если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.