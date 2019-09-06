Главная Новости Криминал и происшествия Найдены две брошенные девочки: полиция ищет мать малышек (ФОТО)
06.09.2019  15:19   

Найдены две брошенные девочки: полиция ищет мать малышек (ФОТО)

Полицейские ищут женщину, оставившую своих дочерей на произвол судьбы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацпоиции, 4 сентября жительница города Волчанска заметила двух маленьких девочек, которые бродили по улицам города. Узнав, что их покинула родной матери, гражданка обратилась в районную полицию.
 
Полицейские установили, что в конце мая мать отдала своих дочерей 8 и 9 лет на воспитание сестре, которая проживает в Харькове.
 
Девочки все лето находились у тети.
 
В начале сентября женщине стало трудно самостоятельно содержать племянниц, поскольку она сама воспитывала своих детей.
 
Она решила отправить девочек к матери, не убедившись в том, что та по-прежнему живет в Волчанске.
 
Когда дети вернулись в родной город, они не знали, куда им идти, ведь семья постоянно меняла адрес проживания.
 
Через некоторое время девочек заметила местная жительница и после разговора с ними сообщила о происшествии в полицию.
 
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.
 
Полицейские совместно с районной службой по делам детей подготовили все необходимые документы, в настоящее время решается вопрос о помещении детей в специализированные учреждения.
 
Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения матери и привлечения ее к административной ответственности.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  бросила детей, розыск матери, харьков, пропала
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове вчера вечером сильный ветер повалил дерево. Оно рухнуло прямо на авто. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 