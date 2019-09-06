06.09.2019 15:19

Найдены две брошенные девочки: полиция ищет мать малышек (ФОТО)

Полицейские ищут женщину, оставившую своих дочерей на произвол судьбы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацпоиции, 4 сентября жительница города Волчанска заметила двух маленьких девочек, которые бродили по улицам города. Узнав, что их покинула родной матери, гражданка обратилась в районную полицию.

Полицейские установили, что в конце мая мать отдала своих дочерей 8 и 9 лет на воспитание сестре, которая проживает в Харькове.

Девочки все лето находились у тети.

В начале сентября женщине стало трудно самостоятельно содержать племянниц, поскольку она сама воспитывала своих детей.

Она решила отправить девочек к матери, не убедившись в том, что та по-прежнему живет в Волчанске.

Когда дети вернулись в родной город, они не знали, куда им идти, ведь семья постоянно меняла адрес проживания.

Через некоторое время девочек заметила местная жительница и после разговора с ними сообщила о происшествии в полицию.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетних совершено не было.

Полицейские совместно с районной службой по делам детей подготовили все необходимые документы, в настоящее время решается вопрос о помещении детей в специализированные учреждения.

Сейчас принимаются меры по установлению местонахождения матери и привлечения ее к административной ответственности.