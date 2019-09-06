Главная Новости Криминал и происшествия Минирование. Проверено более 300 зданий: бомб нет
06.09.2019  16:09   

Минирование. Проверено более 300 зданий: бомб нет

Правоохранители проверили информацию о заминировании 311 объектов в Харькове.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась.
 
Сообщение о закладке взрывчатки в 311 объектах Харькова поступило на электронную почту полиции 5 сентября.
 
Во время проверки информации правоохранители тщательно обследовали 42 больницы, один роддом, 47 торгово-развлекательных центров, 23 супермаркеты, 85 школ, 93 детских сада, 10 гостиниц и 10 жилых домов. В ходе осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не осуществлялся. 
 
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
 
Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Криминал и происшествия Уставшие о "холостых" вызовов спасатели начали работу на опережения - персонал часто "минируемых" отелей обучают самостоятельно справляться с ЧП (ФОТО) 21.08 Криминал и происшествия Полиция представила харьковчанам одного из лже-минеров (ФОТО) 16.08 Криминал и происшествия Лже-минеры взялись за сферу услуг (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове вчера вечером сильный ветер повалил дерево. Оно рухнуло прямо на авто. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 