06.09.2019 16:09

Минирование. Проверено более 300 зданий: бомб нет

Правоохранители проверили информацию о заминировании 311 объектов в Харькове.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, по адресам выезжали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили. Эвакуация граждан не проводилась.

Сообщение о закладке взрывчатки в 311 объектах Харькова поступило на электронную почту полиции 5 сентября.

Во время проверки информации правоохранители тщательно обследовали 42 больницы, один роддом, 47 торгово-развлекательных центров, 23 супермаркеты, 85 школ, 93 детских сада, 10 гостиниц и 10 жилых домов. В ходе осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не осуществлялся.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению уголовного преступления.