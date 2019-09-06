06.09.2019 18:47

Хитрые родственники фермера лишены 33 га земли

Родственники незаконно пользовались землей умершего мужчины.



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Восточный апелляционный хозяйственный суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении государству земельного участка площадью почти 33 га.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, указанный участок в Богодуховском районе области в 1996 г. Получил в пользование для ведения фермерского хозяйства местный житель.

В конце 2017 фермер умер. В соответствии с требованиями законодательства, действие государственного акта о праве пользования землей фактически прекратилась с его смертью. В таком случае право собственности не переходит к наследникам, и участок должен вернуться государству.

Однако члены фермерского хозяйства продолжили использовать угодья на условиях права постоянного пользования без надлежащих правовых оснований, платя в бюджет только земельный налог, а не арендную плату.

В связи с этим прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском, в котором просила признать отсутствующим в ФГ права использования участка и вернуть земли в государственную собственность.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокурора.

Отстаивая интересы государства, прокуратура области обжаловала данное решение в апелляционном порядке. Восточный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.