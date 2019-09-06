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06.09.2019  18:47   

Хитрые родственники фермера лишены 33 га земли

Родственники незаконно пользовались землей умершего мужчины.


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Восточный апелляционный хозяйственный суд согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил исковые требования прокурора о возвращении государству земельного участка площадью почти 33 га.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Алексей Лесенко, указанный участок в Богодуховском районе области в 1996 г. Получил в пользование для ведения фермерского хозяйства местный житель.
 
В конце 2017 фермер умер. В соответствии с требованиями законодательства, действие государственного акта о праве пользования землей фактически прекратилась с его смертью. В таком случае право собственности не переходит к наследникам, и участок должен вернуться государству.
 
Однако члены фермерского хозяйства продолжили использовать угодья на условиях права постоянного пользования без надлежащих правовых оснований, платя в бюджет только земельный налог, а не арендную плату.
 
В связи с этим прокуратура обратилась в хозяйственный суд с иском, в котором просила признать отсутствующим в ФГ права использования участка и вернуть земли в государственную собственность.
 
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований прокурора.
 
Отстаивая интересы государства, прокуратура области обжаловала данное решение в апелляционном порядке. Восточный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  лишены земли, незаконное использование, харьков
 
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