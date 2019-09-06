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06.09.2019  18:14   

С субботы на оживленном перекрестке ограничивается движение

Движение транспорта на перекрестке пр. Московский - ул. Академика Павлова будет ограничено с 8:00 7 сентября до даты завершения строительных работ.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами КП «Горэлектротранссервис».
 
На этот период движение транспорта будет организовано следующим образом:
 
- движение по пр. Московскому, на участке от ул. Броненосца «Потемкин» в сторону ул. Соича, осуществляется только прямо;
 
- движение по пр. Московскому, на участке от ул. Полевой в сторону ул. Броненосца «Потемкин», осуществляется прямо по полосе встречного направления, на которой организовано двустороннее движение;
 
- движение по ул. Академика Павлова, на участке от пер. Конюшенного в сторону ул. Броненосца «Потемкин», осуществляется без изменений.
 
Также с 8:00 7 сентября до завершения строительных работ изменится маршрут автобуса №211э, который будет объезжать закрытый участок следующим образом (при движении в сторону Салтовского шоссе): - пр. Московский - ул. Тюринская - ул. Семиградская - Салтовское шоссе и далее по маршруту.
Тэги:  ограничение движения, перекресток, харьков
 
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