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06.09.2019  17:51   

Копы спасли от возможной смерти бизнес-леди (ФОТО)

Занимаясь предпринимательской деятельностью, женщина получала в свой адрес угрозы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, ЧП произошло 5 сентября около 12:30. Бойцы батальона полиции особого назначения, оказывали охранные услуги, сопровождали ее в делах.
 
Во время движения работники полиции заметили, что их преследуют два автомобиля и вызвали дополнительные наряды для подкрепления. Прибыв по адресу, где женщина должна была встретиться с клиентом, полицейские обнаружили четырех мужчин, которые начали угрожать им расправой.
 
На место происшествия срочно прибыли дополнительные силы полицейского подразделения и правонарушители были задержаны.
 
Злоумышленниками оказались четверо харьковчан в возрасте от 30 до 36 лет, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение корыстных преступлений. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции пола им грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Мотив совершения уголовного преступления устанавливает следствие.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  спасение, смерть, харьков
 
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