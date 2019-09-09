Лобовое столкновение ВАЗ и Audi

Авария произошла 8 августа около 8:00 на пр. Любови Малой.
Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ 21104 и Audi 80, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля "ВАЗ.
Обстоятельства происшествия установит вызвали следственно-опeративная группа.
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