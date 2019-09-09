Полиция устанавливает личность умершей женщины

Продолжается расследование, в связи с найденным на свалке мертвым телом.
Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 17 мая на свалке возле Дворца спорта по проспекту Петра Григоренко.
На вид погибьшей 40-50 лет, среднего телосложения, рост 164 см, карие глаза, короткие волнистые волосы, окрашенные в рыжий цвет, подбородок выступает, и группа крови, верхняя челюсть вставная.
Была одета в махровый халат красного цвета с рисунком, желтую футболку с длинным рукавом, хлопчатобумажную светлую майку, черные капроновые колготки. На левой руке имела красный шнурок.
«Любую информацию об умершей, просим сообщить в УКР ГУНП в Харьковской области по адресу: 61052, г.. Харьков, ул. Ярославская 1/29, телефоны: 057-730-8334, 057-7059-363 или 102», – обращаются правоохранители.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажн.:
давл.:
ветер: