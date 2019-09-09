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09.09.2019  08:52   

Полиция устанавливает личность умершей женщины

Продолжается расследование, в связи с найденным на свалке мертвым телом.


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Тело женщины со следами насильственной смерти было обнаружено 17 мая на свалке возле Дворца спорта по проспекту Петра Григоренко.

На вид погибьшей 40-50 лет, среднего телосложения, рост 164 см, карие глаза, короткие волнистые волосы, окрашенные в рыжий цвет, подбородок выступает, и группа крови, верхняя челюсть вставная.

Была одета в махровый халат красного цвета с рисунком, желтую футболку с длинным рукавом, хлопчатобумажную светлую майку, черные капроновые колготки. На левой руке имела красный шнурок.

«Любую информацию об умершей, просим сообщить в УКР ГУНП в Харьковской области по адресу: 61052, г.. Харьков, ул. Ярославская 1/29, телефоны: 057-730-8334, 057-7059-363 или 102», – обращаются правоохранители.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, полиция, харьков
 
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