Пострадавшую доставили в неотложку.
Около девяти часов утра 8 августа медикам поступил уличный вызов в село Караван, Нововодолажского района.
На месте бригада склоро помощи выяснила, что по неосторожности женщина 49 лет упала в колодец.
Усилиями сотрудников ГСЧС пострадавшую извлекли на поверхность.
С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу свкорой и неотложной помощи.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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