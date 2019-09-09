Главная Новости Криминал и происшествия Женщина упала в колодец под Харьковом (ФОТО)
09.09.2019  09:09   

Женщина упала в колодец под Харьковом (ФОТО)

Пострадавшую доставили в неотложку.


// Facebook

Около девяти часов утра 8 августа медикам поступил уличный вызов в село Караван, Нововодолажского района.

На месте бригада склоро помощи выяснила, что по неосторожности женщина 49 лет упала в колодец.

Усилиями сотрудников ГСЧС пострадавшую извлекли на поверхность.

С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу свкорой и неотложной помощи.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  упала, колодец, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков начинает сотрудничество с Бразилией
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 