09.09.2019 09:09

Женщина упала в колодец под Харьковом (ФОТО)

Пострадавшую доставили в неотложку.



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Около девяти часов утра 8 августа медикам поступил уличный вызов в село Караван, Нововодолажского района.

На месте бригада склоро помощи выяснила, что по неосторожности женщина 49 лет упала в колодец.

Усилиями сотрудников ГСЧС пострадавшую извлекли на поверхность.

С многочисленными травмами женщина доставлена в больницу свкорой и неотложной помощи.