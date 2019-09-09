09.09.2019 09:54

Неизвестного мужчину сбили насмерть под Харьковом (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Семеновка Волчанского района.



// Facebook

7 сентября в 21:05 34-летний водитель автомобиля «Ford Scorpio» допустил наезд на пешехода, возрастом около 40 лет.

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных сейчас устанавливают работники полиции.



Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.