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09.09.2019  09:54   

Неизвестного мужчину сбили насмерть под Харьковом (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Семеновка Волчанского района.


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7 сентября в 21:05 34-летний водитель автомобиля «Ford Scorpio» допустил наезд на пешехода, возрастом около 40 лет.

В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных сейчас устанавливают работники полиции.

Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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