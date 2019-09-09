Неизвестного мужчину сбили насмерть под Харьковом (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Семеновка Волчанского района.
7 сентября в 21:05 34-летний водитель автомобиля «Ford Scorpio» допустил наезд на пешехода, возрастом около 40 лет.
В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных сейчас устанавливают работники полиции.
Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажн.:
давл.:
ветер: