09.09.2019 10:45

Под Харьковом – смертельное ДТП (ФОТО)

ДТП произошло возле села Кринички Харьковского района.



// Нацполиция

В 22:56 на автодороге «Харьков-Ялта-Симферополь» столкнулись автомобили ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего жителя Нововодолажского района и Hyundai Getz под управлением 25-летнего жителя Харьковского района.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, а водитель иномарки в тяжелом состоянии с телесными повреждениями госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.