Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке столкнулись BMW и ГАЗ (ВИДЕО)
09.09.2019  10:56   

На Салтовке столкнулись BMW и ГАЗ (ВИДЕО)

Авария произошла около половины четвертого утра 9 сентября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 60.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили BMW и ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате столкновения в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля BMW

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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