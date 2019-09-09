На Салтовке столкнулись BMW и ГАЗ (ВИДЕО)

Авария произошла около половины четвертого утра 9 сентября на ул. Гвардейцев Широнинцев, 60.
Участниками ДТП стали автомобили BMW и ГАЗ, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля BMW
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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