09.09.2019 11:01

Мать с тремя детьми едва спаслись от пожара (ФОТО)

Женщина и мальчики получили отравление угарным газом



// ГСЧС

Около половины шестого утра 8 сентября в селе Первомайский возник пожар в пристройке к дому.



Когда пожарные прибыли на выжов, 27-летняя жительница дома успела вывести наружу своих детей: мальчиков 2018, 2016 и 2003 годов рождения. Она вовремя сориентировалась, не стала выходить через пылающую пристройку, а вылезла вместе с детьми через окно.

В результате действия токсичного дыма женщина и дети получили отравление угарным газом. Бригадой скорой медицинской помощи их немедленно были госпитализированы в центральную районную больницу.



Площадь пожара составила 30 кв.м. Огонь перекинулся на крышу дома. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить уничтожения огнем деревянных конструкций основной части здания. В 5:43 пожар был локализован и в 7:36 ликвидирован. С огнем боролись 5 спасателей с помощью автоцистерны.



По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.