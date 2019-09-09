Мать с тремя детьми едва спаслись от пожара (ФОТО)

Женщина и мальчики получили отравление угарным газом
Около половины шестого утра 8 сентября в селе Первомайский возник пожар в пристройке к дому.
Когда пожарные прибыли на выжов, 27-летняя жительница дома успела вывести наружу своих детей: мальчиков 2018, 2016 и 2003 годов рождения. Она вовремя сориентировалась, не стала выходить через пылающую пристройку, а вылезла вместе с детьми через окно.
В результате действия токсичного дыма женщина и дети получили отравление угарным газом. Бригадой скорой медицинской помощи их немедленно были госпитализированы в центральную районную больницу.
Площадь пожара составила 30 кв.м. Огонь перекинулся на крышу дома. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить уничтожения огнем деревянных конструкций основной части здания. В 5:43 пожар был локализован и в 7:36 ликвидирован. С огнем боролись 5 спасателей с помощью автоцистерны.
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электрической сети.
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