На Московском проспекте – тройное ДТП

ДТП произошло 9 сентября около 7:00 на пр. Московском, 140.
Там столкнулись автомобили Opel, ВАЗ-2108 и Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате дорожно-транспоротного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля Opel, бригада скорой госпитализировала их в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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