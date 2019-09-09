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09.09.2019  11:15   

На Московском проспекте – тройное ДТП

ДТП произошло 9 сентября около 7:00 на пр. Московском, 140.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Opel, ВАЗ-2108 и Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате дорожно-транспоротного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля Opel, бригада скорой госпитализировала их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Тэги:  дтп, харьков
 
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