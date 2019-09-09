09.09.2019 11:15

На Московском проспекте – тройное ДТП

ДТП произошло 9 сентября около 7:00 на пр. Московском, 140.



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Opel, ВАЗ-2108 и Mitsubishi, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



В результате дорожно-транспоротного происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля Opel, бригада скорой госпитализировала их в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.