Два автомобиля такси столкнулись на рассвете на Салтовке (ФОТО)

9 сентября около 5:утра патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 271.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, нарушив правила проезда перекрестка, допустил столкновение с автомобилем "Nissan".
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя авто "Daewoo" патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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