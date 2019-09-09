09.09.2019 11:37

Два автомобиля такси столкнулись на рассвете на Салтовке (ФОТО)

9 сентября около 5:утра патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Академика Павлова, 271.



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По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo, нарушив правила проезда перекрестка, допустил столкновение с автомобилем "Nissan".



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя авто "Daewoo" патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.