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09.09.2019  12:05   

Ревнивец исколол брата ножом

Работники полиции задержали мужчину за покушение на убийство.


// Нацполиция

8 сентября около 06:00 в селе Биолоусове во время совместного употребления спиртных напитков между братьями из-за ревности внезапно произошла ссора.

В результате 33-летний мужчина нанес другому несколько ударов ножом по туловищу. С телесными повреждениями 31-летнего мужчину доставили в Валковскую больницу.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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