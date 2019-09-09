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09.09.2019  12:53   

Пьяный закладчик прятал наркоту от копов в носке и нижнем белье (ФОТО)

Вынесен приговор пойманному закладчику-стажеру.


Пьяный закладчик прятал наркоту от копов в носке и нижнем белье (ФОТО)
Октябрьский районный суд. Харькова поддержал позицию Харьковской местной прокуратуры №2 и признал виновным 30-летнего харьковчанина в незаконном приобретении и хранении особо опасного наркотического средства и психотропных веществ в крупном размере с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины) .
 
Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы.
 
«Раскрыли злоумышленника в мае 2018 года. Около 7:00 утра его остановили патрульные на одной из улиц Новобаварского района города. Человек распивал алкогольные напитки в общественном месте, чем и привлек внимание правоохранителей. В ходе общения выяснилось, что это не единственное нарушение мужа. При себе он имел 25 пакетов с наркотиками - 10 из каннабисом и 15 с амфетамином. Запрещенные преператы он спрятал в носок и засунул ее в нижнее белье. В телефоне мужчины правоохранители обнаружили фотографии с местами тайников и координатами так называемых «закладок», - сообщил Грюк.
 
Осужденный свою вину признал частично - пояснил, что наркотики нашел и хранил для собственного употребления и не имел целью продавать их, а фотографии с тайниками он делал, когда «стажировался» на вакансию курьера. Однако «на работу» его якобы не взяли.
 
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  пьяный закладчик, наркотики в белье и ночске, харьков
 
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