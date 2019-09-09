Гламурное ДТП: на Шатиловской авария с перевертышем (ФОТО)

Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.

Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.