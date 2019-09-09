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09.09.2019  14:11   

Гламурное ДТП: на Шатиловской авария с перевертышем (ФОТО)

О тройной аварии сообщают соцсети.


//t.me/hueviykharkov

Как сообщают социальные сети на Шатиловской произошла авария с участием трех машин, срели которых - ГАЗ-21 розового цвета.  

Тэги:  дтп, аварии, харьков, гламур
 
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