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09.09.2019  14:41   

Мясной фарш с наркотиком не попал в меню сидельцев (ФОТО)

В Харьковском следственном изоляторе пресечена попытка доставки запрещенных предметов сотрудниками тюрьмы.


Мясной фарш с наркотиком не попал в меню сидельцев (ФОТО)
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 8 сентября 2019, в 7:45, в ходе проверки оперативной информации, сотрудники СИЗО при досмотре лиц на КПП, у младшего инспектора 2 категории отдела режима и сержанта внутренней службы Л., был обнаружен пластиковый судок с мясным фаршем
 
Внутри фарша находился полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом белого цвета.
 
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы, сообщено в территориальный отдел Национальной полиции и территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтава, для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
 
Тэги:  мясной фарш с наркотиком, контрабанда, харьков, тюрьма
 
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