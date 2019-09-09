Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель отправил пассажирку в больницу: в полиции рассказали подробности ДТП возле Океана (ФОТО)
09.09.2019  14:34   

Пьяный водитель отправил пассажирку в больницу: в полиции рассказали подробности ДТП возле Океана (ФОТО)

Ночью в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина


// Нацполиция

9 сентября около 03:00 на улице Гвардейцев Широнинцев 33-летний водитель автомобиля «ВМW X5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с припаркованной машиной «ГАЗ».

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка внедорожника. Пострадавшую с переломами и травмами доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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