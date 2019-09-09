Пьяный водитель отправил пассажирку в больницу: в полиции рассказали подробности ДТП возле Океана (ФОТО)

Ночью в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина
9 сентября около 03:00 на улице Гвардейцев Широнинцев 33-летний водитель автомобиля «ВМW X5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с припаркованной машиной «ГАЗ».
В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка внедорожника. Пострадавшую с переломами и травмами доставили в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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