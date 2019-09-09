Сыр и орехи «тайными тропами» пытались доставить в Россию (ФОТО)

В течение уикенда пограничники Харьковского отряда обнаружили две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.
В обоих случаях через из Украины в Россию пытались переместить продукты питания.
Ящики с грецкими орехами и сырной продукцией правоохранители обнаружили в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Артельное, неподалеку от границы,
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельцев товара и причастных к противоправной деятельности лиц.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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