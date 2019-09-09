09.09.2019 15:04

Сыр и орехи «тайными тропами» пытались доставить в Россию (ФОТО)

В течение уикенда пограничники Харьковского отряда обнаружили две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.



// Госпогранслужба

В обоих случаях через из Украины в Россию пытались переместить продукты питания.

Ящики с грецкими орехами и сырной продукцией правоохранители обнаружили в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Артельное, неподалеку от границы,

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельцев товара и причастных к противоправной деятельности лиц.