Главная Новости Криминал и происшествия Сыр и орехи «тайными тропами» пытались доставить в Россию (ФОТО)
09.09.2019  15:04   

Сыр и орехи «тайными тропами» пытались доставить в Россию (ФОТО)

В течение уикенда пограничники Харьковского отряда обнаружили две попытки незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.


// Госпогранслужба

В обоих случаях через из Украины в Россию пытались переместить продукты питания.

Ящики с грецкими орехами и сырной продукцией правоохранители обнаружили в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Артельное, неподалеку от границы,

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению владельцев товара и причастных к противоправной деятельности лиц.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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