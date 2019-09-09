09.09.2019 14:59

Под Харьковом водила ударил девушку по лицу (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают социальные сети.



//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, в Змиеве водитель Mercedes ударил девушку по лицу.

"Ситуация произошла на пешеходном переходе.

Водитель не пропустил девушек.

В ответ на это девушка ему что-то крикнула или махнула рукой.

На это он отреагировал неадекватно, вышел из авто и ударил девушку, сел в машину и спокойно уехал".