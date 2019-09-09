Под Харьковом водила ударил девушку по лицу (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают социальные сети.
Как сообщают социальные сети, в Змиеве водитель Mercedes ударил девушку по лицу.
"Ситуация произошла на пешеходном переходе.
Водитель не пропустил девушек.
В ответ на это девушка ему что-то крикнула или махнула рукой.
На это он отреагировал неадекватно, вышел из авто и ударил девушку, сел в машину и спокойно уехал".
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
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