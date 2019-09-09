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09.09.2019  14:59   

Под Харьковом водила ударил девушку по лицу (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают социальные сети.


//t.me/xtzevskie

Как сообщают социальные сети, в Змиеве водитель Mercedes ударил девушку по лицу.

"Ситуация произошла на пешеходном переходе.

Водитель  не пропустил девушек.

В ответ на это девушка ему что-то крикнула или махнула рукой.

На это он отреагировал неадекватно, вышел из авто и ударил девушку, сел в машину и спокойно уехал".

 

Тэги:  инцидент, ударил девушку, харьков, змиев
 
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