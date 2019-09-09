09.09.2019 15:31

В перевернутом Mitsubishi погибла женщина

Авария произошла 8 сентября около 19:00 на автодороге "Харьков-Ахтырка" вблизи села Купьеваха Богодуховского района.



// Нацполиция

49-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero" не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.



В результате происшествия 44-летняя харьковчанка – пассажирка автомобиля – погибла на месте. Также ушибы получила 70-летняя мать погибшей, которая была доставлена ​​в Богодуховскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.