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09.09.2019  15:31   

В перевернутом Mitsubishi погибла женщина

Авария произошла 8 сентября около 19:00 на автодороге "Харьков-Ахтырка" вблизи села Купьеваха Богодуховского района.


// Нацполиция

49-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Pajero" не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате происшествия 44-летняя харьковчанка – пассажирка автомобиля – погибла на месте. Также ушибы получила 70-летняя мать погибшей, которая была доставлена ​​в Богодуховскую больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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