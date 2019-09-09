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09.09.2019  16:32   

На границе задержали нелегала

Иностранец пытался попасть в Украину через участок «зеленой» границы в обход пунктов пропуска.


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В прошедшие выходные пограничники отдела «Веселое» Харьковского отряда задержали нелегального мигранта.

Гражданин Нигерии пытался незаконно пересечь границу из России в Украину в районе населенного пункта Мороховец.

На нарушителя составлен соответствующий админпротокол, по которому он понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегалы, пограничники, харьков
 
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