09.09.2019 16:32

На границе задержали нелегала

Иностранец пытался попасть в Украину через участок «зеленой» границы в обход пунктов пропуска.



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В прошедшие выходные пограничники отдела «Веселое» Харьковского отряда задержали нелегального мигранта.

Гражданин Нигерии пытался незаконно пересечь границу из России в Украину в районе населенного пункта Мороховец.



На нарушителя составлен соответствующий админпротокол, по которому он понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины.