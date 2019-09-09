На границе задержали нелегала

Иностранец пытался попасть в Украину через участок «зеленой» границы в обход пунктов пропуска.
В прошедшие выходные пограничники отдела «Веселое» Харьковского отряда задержали нелегального мигранта.
Гражданин Нигерии пытался незаконно пересечь границу из России в Украину в районе населенного пункта Мороховец.
На нарушителя составлен соответствующий админпротокол, по которому он понесет ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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