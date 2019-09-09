Главная Новости Криминал и происшествия Проштрафившиеся предприниматели выложат почти миллион гривен
09.09.2019  16:30   

Проштрафившиеся предприниматели выложат почти миллион гривен

По иску прокуратуры ООО выплатило более 800 тыс. грн. за безосновательное пользование землей под недвижимостью.


//khar.gp.gov.ua
Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с ООО долга за пользование участком под недвижимостью.
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, указанное общество приобрело здание в промзоне в 2016 году.
 
Однако никаких правоустанавливающих документов на землю новый владелец недвижимости не оформил, поэтому средства за пользование участком площадью почти 1,3 га не платил.
 
В результате местный бюджет недополучил более 820 тыс. грн.
 
Исковые требования прокурора о взыскании с ООО задолженности по средств удовлетворили суды первой и апелляционной инстанций. Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  долг, оформление земли, харьков
 
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