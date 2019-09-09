09.09.2019 16:30

Проштрафившиеся предприниматели выложат почти миллион гривен

По иску прокуратуры ООО выплатило более 800 тыс. грн. за безосновательное пользование землей под недвижимостью.



//khar.gp.gov.ua

Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с ООО долга за пользование участком под недвижимостью.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Александр Мельник, указанное общество приобрело здание в промзоне в 2016 году.

Однако никаких правоустанавливающих документов на землю новый владелец недвижимости не оформил, поэтому средства за пользование участком площадью почти 1,3 га не платил.

В результате местный бюджет недополучил более 820 тыс. грн.

Исковые требования прокурора о взыскании с ООО задолженности по средств удовлетворили суды первой и апелляционной инстанций. Сейчас судебное решение выполнено в полном объеме.