09.09.2019 17:01

После скандала подросток сбежал из дома

Полиция нашла пропажу на следующий день.



// Нацполиция

7 сентября из-за конфликта в семье 13-летний мальчик около 4:00 ушел из дома в городе Первомайский, где проживает вместе со своими опекунами.

В ходе проведения розыскных мероприятий 8 сентября сотрудники ювенальной превенции Первомайского отдела полиции совместно с патрульной полицией города Харькова установили местонахождение ребенка.

Беглеца работники полиции нашли на улице Академика Павлова в Харькове. Никаких противоправных действий с ним не случилось. В удовлетворительном состоянии ребенка вернули опекунам.



С парнем работники полиции провели профилактическую беседу. В отношении опекунов полицейскими будет составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.