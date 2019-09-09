После скандала подросток сбежал из дома

Полиция нашла пропажу на следующий день.
7 сентября из-за конфликта в семье 13-летний мальчик около 4:00 ушел из дома в городе Первомайский, где проживает вместе со своими опекунами.
В ходе проведения розыскных мероприятий 8 сентября сотрудники ювенальной превенции Первомайского отдела полиции совместно с патрульной полицией города Харькова установили местонахождение ребенка.
Беглеца работники полиции нашли на улице Академика Павлова в Харькове. Никаких противоправных действий с ним не случилось. В удовлетворительном состоянии ребенка вернули опекунам.
С парнем работники полиции провели профилактическую беседу. В отношении опекунов полицейскими будет составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
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