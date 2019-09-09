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09.09.2019  17:01   

После скандала подросток сбежал из дома

Полиция нашла пропажу на следующий день.


// Нацполиция

7 сентября из-за конфликта в семье 13-летний мальчик около 4:00 ушел из дома в городе Первомайский, где проживает вместе со своими опекунами.

В ходе проведения розыскных мероприятий 8 сентября сотрудники ювенальной превенции Первомайского отдела полиции совместно с патрульной полицией города Харькова установили местонахождение ребенка.

Беглеца работники полиции нашли на улице Академика Павлова в Харькове. Никаких противоправных действий с ним не случилось. В удовлетворительном состоянии ребенка вернули опекунам.

С парнем работники полиции провели профилактическую беседу. В отношении опекунов полицейскими будет составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, полиция, харьков
 
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