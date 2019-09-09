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09.09.2019  17:21   

Полиция ищет бомбы в местах значительного скопления людей

Полицейские проверяют информацию о минировании больниц, торговых центров, детских садов и школ.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение о закладке взрывчатки в 7 больницах, 17 торговых центрах, всех детских садах и школах Харкова поступило на электронную почту полиции 9 сентября.
 
На данный момент полиция проверяет информацию о минировании объектов - по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
 
В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, бомба, харьков
 
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