09.09.2019 18:24

Пьяный водила без прав покалечил людей в такси

Злоумышленник предстанет перед судом.



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Прокуратура области направила в Киевский районный суд г.. Харькова обвинительный акт в отношении 51-летнего харьковчанина за нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему, и незаконное приобретение и хранение наркотиков (ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст . 309 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 13 ноября прошлого года в районе перекрестка ул. Сумской и Каразина в г.. Харькове Mercedes-Benz въехал в машину такси.

Как выяснило следствие, в момент аварии водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения. Более того, человек вообще не имел права садиться за руль, потому что за несколько месяцев до события суд лишил его права управлять транспортными средствами за вождение в нетрезвом состоянии.

Пьяный водитель проигнорировал красный сигнал светофора, выехал на перекресток, где сменил направление движения. Из-за таких «маневры» Mercedes столкнулся с автомобилем Daewoo, в салоне которого, кроме водителя, находились двое пассажиров. В результате дорожного происшествия один из них (28-летний мужчина) получил тяжелые травмы головы, а также переломы. 53-летний таксист и еще один 28-летний пассажир получили телесные повреждения средней тяжести.

Кроме того, в салоне Mercedes правоохранители обнаружили 47 таблеток наркосодержащих лекарств «трамадола».

Согласно санкции статьи, обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.