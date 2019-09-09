09.09.2019 19:13

Мужчина развращал свою маленькую дочь

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове мужчину подозревают в развращении четырехлетней дочери.

7 сентября в хирургию Детской областной клинической больницы доставили маленькую жительницу Харькова.

Медики диагностировали у нее вульвовагинит.

По словам ребенка, отец забирал ее к себе домой и прогал за интимные места.

Как выяснилось позже, родители девочки разведены.

Следователи открыли уголовное производство по статье 155 УК Украины ("интимные отношения с лицом, не достигшим половой зрелости").

Силовики изъяли вещественные доказательства.

Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.