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09.09.2019  19:13   

Мужчина развращал свою маленькую дочь

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, в Харькове мужчину подозревают в развращении четырехлетней дочери.
 
7 сентября в хирургию Детской областной клинической больницы доставили маленькую жительницу Харькова.
 
Медики диагностировали у нее вульвовагинит.
 
По словам ребенка, отец забирал ее к себе домой и прогал за интимные места.
 
Как выяснилось позже, родители девочки разведены.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 155 УК Украины ("интимные отношения с лицом, не достигшим половой зрелости").
 
Силовики изъяли вещественные доказательства.
 
Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  педофил, приставал к детям, харьков
 
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