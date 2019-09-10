Главная Новости Криминал и происшествия Водитель не успел остановиться и погубил девочку: приговор вынесен
10.09.2019  12:49   

Водитель не успел остановиться и погубил девочку: приговор вынесен

Пострадавшая скончалась в больнице.


//pravda.com.ua
Сахновщинский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю, который сбил несовершеннолетнюю девочку. 
 
Согласно расследованию, 24 октября 2017 года мужчина ехал на своем автомобиле УАЗ-469 по поселку Слобожанскому.
 
Возле дома №77 на улице Молодежной он увидел ребенка, переходившего дорогу, но не смог избежать наезда. От полученных травм пострадавшая в тот же день скончалась в больнице.
 
В ходе разбирательства водитель признал свою вину и попросил прощения у матери девочки.
 
Уроженец Кегичевского района рассказал, что пытался избежать столкновения, но не успел остановиться и сбил несовершеннолетнюю, а затем несколько метро протащил ее по дороге.
 
Мать девочки сообщила, что у ее дочери были проблемы со слухом, с этим и связано, что она не успела отойти с дороги.
 
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
 
Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами.
 
Помимо этого, мужчина должен выплатить матери девочки 324 тысячи гривен компенсации материального и морального ущерба.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, приговор
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.09 Криминал и происшествия Пьяный водила без прав покалечил людей в такси 09.09 Криминал и происшествия Гламурное ДТП на Шатиловской: авария с перевертышем (ФОТО, Обновлено) 09.09 Криминал и происшествия В перевернутом Mitsubishi погибла женщина
 
 

Видео

Движение по улице Полтавский шлях возобновлено
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 