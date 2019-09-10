10.09.2019 12:49

Водитель не успел остановиться и погубил девочку: приговор вынесен

Пострадавшая скончалась в больнице.



//pravda.com.ua

Сахновщинский районный суд Харьковской области вынес приговор водителю, который сбил несовершеннолетнюю девочку.

Согласно расследованию, 24 октября 2017 года мужчина ехал на своем автомобиле УАЗ-469 по поселку Слобожанскому.

Возле дома №77 на улице Молодежной он увидел ребенка, переходившего дорогу, но не смог избежать наезда. От полученных травм пострадавшая в тот же день скончалась в больнице.

В ходе разбирательства водитель признал свою вину и попросил прощения у матери девочки.

Уроженец Кегичевского района рассказал, что пытался избежать столкновения, но не успел остановиться и сбил несовершеннолетнюю, а затем несколько метро протащил ее по дороге.

Мать девочки сообщила, что у ее дочери были проблемы со слухом, с этим и связано, что она не успела отойти с дороги.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.

Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами.

Помимо этого, мужчина должен выплатить матери девочки 324 тысячи гривен компенсации материального и морального ущерба.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.