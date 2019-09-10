10.09.2019 12:49
Водитель не успел остановиться и погубил девочку: приговор вынесен
Пострадавшая скончалась в больнице.
//pravda.com.ua
Сахновщинский районный суд Харьковской области вынес приговор
водителю, который сбил несовершеннолетнюю девочку.
Согласно расследованию, 24 октября 2017 года мужчина ехал на своем автомобиле УАЗ-469 по поселку Слобожанскому.
Возле дома №77 на улице Молодежной он увидел ребенка, переходившего дорогу, но не смог избежать наезда. От полученных травм пострадавшая в тот же день скончалась в больнице.
В ходе разбирательства водитель признал свою вину и попросил прощения у матери девочки.
Уроженец Кегичевского района рассказал, что пытался избежать столкновения, но не успел остановиться и сбил несовершеннолетнюю, а затем несколько метро протащил ее по дороге.
Мать девочки сообщила, что у ее дочери были проблемы со слухом, с этим и связано, что она не успела отойти с дороги.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека.
Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы с двухлетним запретом управлять транспортными средствами.
Помимо этого, мужчина должен выплатить матери девочки 324 тысячи гривен компенсации материального и морального ущерба.
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.