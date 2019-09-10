Харьковчанка с пачкой фальшивых рецептов продавала таблетки наркоманам (ФОТО)

54-летняя женщина без медицинского образования в течение трех лет сбывала «Соннат» и «Димедрол» наркозависимым лицам.
Жінка протягом трьох років збувала «Соннат» та «Димедрол» наркозалежним особам.
Оперативні дії проводилися працівниками Управління протидії наркозлочинності разом зі слідчими Московського ВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.
6 вересня у ході обшуку помешкання зловмисниці поліцейські виявили та вилучили 100 пігулок сильнодіючого лікарського препарату «Соннат», грошові кошти у сумі 475 доларів США та близько 10 тисяч гривень, отримані від збуту, 25 підроблених печаток і штампів лікарів та лікувальних закладів (усього 25 штук), 500 підроблених рецептів на отримання сильнодіючих лікарських препаратів, мобільні телефони.
Встановлено, що жінка на лікарських рецептах зазначала дані вигаданих пацієнтів, після чого купляла в аптеках сильнодіючі пігулки та збувала їх.
На даний час вирішується питання щодо обрання громадянці міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також встановлюється джерело постачання сильнодіючого лікарського препарату, злочинні зв’язки жінки, коло споживачів наркозасобів, особи та інші епізоди злочинної діяльності.
6 сентября во ходе обыска квартиры злоумышленницы полицейские обнаружили и изъяли 100 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата «Соннат», денежные средства в сумме 475 долларов США и около 10 000 гривен, полученные от сбыта 25 поддельных печатей и штампов врачей и лечебных учреждений (всего 25 штук ), 500 поддельных рецептов на получение сильнодействующих лекарственных препаратов, мобильные телефоны.
Установлено, что женщина на лекарственные рецептах отмечала данные вымышленных пациентов, после чего покупала в аптеках сильнодействующие таблетки и сбывала их.
Оперативные действия проводились сотрудниками Управления противодействия наркопреступности вместе со следователями Московского ОП ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об избрании гражданке меры пресечения и сообщения о подозрении в совершении преступления. Также устанавливается источник поставки сильнодействующего лекарственного препарата, преступные связи женщины, потребителей наркосредств, личности подельников и другие эпизоды преступной деятельности.
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