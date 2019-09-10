Харьковчанка с пачкой фальшивых рецептов продавала таблетки наркоманам (ФОТО)

Жінка протягом трьох років збувала «Соннат» та «Димедрол» наркозалежним особам.

Оперативні дії проводилися працівниками Управління протидії наркозлочинності разом зі слідчими Московського ВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних і сильнодіючих речовин) Кримінального кодексу України.

6 вересня у ході обшуку помешкання зловмисниці поліцейські виявили та вилучили 100 пігулок сильнодіючого лікарського препарату «Соннат», грошові кошти у сумі 475 доларів США та близько 10 тисяч гривень, отримані від збуту, 25 підроблених печаток і штампів лікарів та лікувальних закладів (усього 25 штук), 500 підроблених рецептів на отримання сильнодіючих лікарських препаратів, мобільні телефони.

Встановлено, що жінка на лікарських рецептах зазначала дані вигаданих пацієнтів, після чого купляла в аптеках сильнодіючі пігулки та збувала їх.

На даний час вирішується питання щодо обрання громадянці міри запобіжного заходу та повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також встановлюється джерело постачання сильнодіючого лікарського препарату, злочинні зв’язки жінки, коло споживачів наркозасобів, особи та інші епізоди злочинної діяльності.