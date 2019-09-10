Ночью на центральном проспекте загорелся автомобиль

Пожар произошел на проспекте Науки в Шевченковском районе.
Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 9 сентября около 2:00.
В результате пожара автомобиль получил механических повреждений. Никто из граждан не пострадал.
По адресу выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажн.:
давл.:
ветер: