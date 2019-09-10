10.09.2019 08:49

Ночью на центральном проспекте загорелся автомобиль

Пожар произошел на проспекте Науки в Шевченковском районе.



// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 9 сентября около 2:00.



В результате пожара автомобиль получил механических повреждений. Никто из граждан не пострадал.



По адресу выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.



Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.