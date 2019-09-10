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10.09.2019  08:49   

Ночью на центральном проспекте загорелся автомобиль

Пожар произошел на проспекте Науки в Шевченковском районе.


// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в Шевченковский отдела полиции 9 сентября около 2:00.

В результате пожара автомобиль получил механических повреждений. Никто из граждан не пострадал.

По адресу выезжали руководители отдела и следственно-оперативная группа. Работники полиции опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Информация внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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