10.09.2019 09:34

Задержан рецидивист, который обворовывал дачные дома

Полицейские доказали причастность 32-летнего харьковчанина к совершению 15 краж.



// Нацполиция

С начала года в дежурную часть Харьковского отдела полиции начали поступать заявления от пострадавших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковым офицерам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний житель Харькова, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.



Следствием установлено, что мужчина, зная об отсутствии хозяев, специализировался на кражах металлических изделий и электроинструментов из дачных домов, расположенных в поселке Лизогубовка. Часть похищенных вещей злоумышленник сдавал в пункт приема металла и ломбарда, а деньги тратил на собственные нужды.



Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.