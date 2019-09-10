Задержан рецидивист, который обворовывал дачные дома

Полицейские доказали причастность 32-летнего харьковчанина к совершению 15 краж.
С начала года в дежурную часть Харьковского отдела полиции начали поступать заявления от пострадавших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковым офицерам полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний житель Харькова, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следствием установлено, что мужчина, зная об отсутствии хозяев, специализировался на кражах металлических изделий и электроинструментов из дачных домов, расположенных в поселке Лизогубовка. Часть похищенных вещей злоумышленник сдавал в пункт приема металла и ломбарда, а деньги тратил на собственные нужды.
Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
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