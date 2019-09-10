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10.09.2019  09:50   

Полицейский Hyundai попал в ДТП и перевернулся (ФОТО)

Авария произошла в ночь на 10 сентября на перекрестке улиц Дудинская-Цеховская.


// Facebook

По свидетельствам очевидцев, есть пострадавшие.

Дорожно-транспортное происшествие оформляла следственно-оперативная группа.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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