Полицейский Hyundai попал в ДТП и перевернулся (ФОТО)

Авария произошла в ночь на 10 сентября на перекрестке улиц Дудинская-Цеховская.
По свидетельствам очевидцев, есть пострадавшие.
Дорожно-транспортное происшествие оформляла следственно-оперативная группа.
Официальная информация уточняется.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня на всеукраинском уровне отмечается 125-летие со дня рождения Александра Довженко – писателя, кинорежиссера, художника.
влажн.:
давл.:
ветер: