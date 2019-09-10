На Холодной горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП (ВИДЕО)

В полицию информация о ДТП не поступала.
В Фейсбуке появилось видео дорожно-транспортного происшествия, снятое домашней камерой жителя Холодной Горы Владимира Пилипчука.
На записи видно, что мальчик перебегает дорогу в неположенном месте. Сначала он пропустил Volkswagen, ехавшрий в одну сторону, и выскочил прямо под колеса встречной Toyota. Водитель нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. От удара школьника отбросило на встречную полосу, ребенок тут же вскочил на ноги. По словам автора видео, мальчик отделался легким испугом.
«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу», – написал мужчина.
Чтобы день прошел конструктивно и принес вам массу возможностей, звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
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