10.09.2019 10:11

На Холодной горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП (ВИДЕО)

В полицию информация о ДТП не поступала.



// Facebook

В Фейсбуке появилось видео дорожно-транспортного происшествия, снятое домашней камерой жителя Холодной Горы Владимира Пилипчука.

На записи видно, что мальчик перебегает дорогу в неположенном месте. Сначала он пропустил Volkswagen, ехавшрий в одну сторону, и выскочил прямо под колеса встречной Toyota. Водитель нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. От удара школьника отбросило на встречную полосу, ребенок тут же вскочил на ноги. По словам автора видео, мальчик отделался легким испугом.

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу», – написал мужчина.