Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП (ВИДЕО)
10.09.2019  10:11   

На Холодной горе ребенок перебегал дорогу и чудом выжил в ДТП (ВИДЕО)

В полицию информация о ДТП не поступала.


// Facebook

В Фейсбуке появилось видео дорожно-транспортного происшествия, снятое домашней камерой жителя Холодной Горы Владимира Пилипчука.

На записи видно, что мальчик перебегает дорогу в неположенном месте. Сначала он пропустил Volkswagen, ехавшрий в одну сторону, и выскочил прямо под колеса встречной Toyota. Водитель нажал на тормоз, но избежать столкновения не удалось. От удара школьника отбросило на встречную полосу, ребенок тут же вскочил на ноги. По словам автора видео, мальчик отделался легким испугом.

«Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал, и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу», – написал мужчина.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Криминал и происшествия Водитель не успел остановиться и погубил девочку: приговор вынесен 10.09 Криминал и происшествия Полицейский Hyundai попал в ДТП и перевернулся (ФОТО) 09.09 Криминал и происшествия Пьяный водила без прав покалечил людей в такси
 
 

Видео

Лучший матч нынешнего сезона первой лиги стал несчастливым для харьковчан. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 